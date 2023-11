Betrugsmaschen nehmen Überhand - neue Maßnahme soll Sparkassen und Polizei unterstützen

Sparkassen-Kunden sollen hinsichtlich Betrügereien sensibilisiert werden. Heike Becker, Serviceberaterin im Finanzcenter Zwenkau, und ihre Kollegen verteilen deshalb entsprechende Warnungen. © Sparkasse Leipzig

In den vergangenen Jahren häufen sich die Vorfälle dreister Betrügereien. Egal, ob telefonisch, per Mail oder sogar bei Whatsapp - die Verbrecher, die sich oftmals Fake-Storys über Angehörige einfallen lassen, schrecken vor nichts zurück, um an das Geld nichts-ahnender Menschen zu gelangen.

Besonders ältere Leute lassen sich hiervon oft täuschen und händigen im schlimmsten Fall einen Großteil ihrer Ersparnisse aus.

Wie am Montag bekannt gegeben wurde, sollen deshalb ab sofort Bargeld-Umschläge der Sparkassen in und um Leipzig mit Warnungen versehen werden.

"Banken und Sparkassen stellen oftmals die letzte Hürde für die Täter dar, um an ihre Beute zu gelangen", erklärt Kriminalhauptkommissar Volker Stärk die Maßnahme. "Entsprechend sind Geldinstitute häufig die letzten Stellen, die auf die Menschen einwirken können, bevor sie zu Betrugsopfern werden."