Sächsischer Gartensheriff genervt von seinen Laubenpiepern: "Sieht aus wie Sau"

Leipzig - Am Freitag gewährte Leipzigs legendärer Garten-Influencer einen Einblick in den Kampf gegen die mangelhafte Heckenhaltung seiner Vereinsmitglieder.

Wieder einmal gewährte der sächsische Kleingarten-Influencer einen Einblick in seinen Kampf gegen ordnungswidrige Hecken. © Bildmontage: Instagram/kleingartensheriff

"Die Sauberkeit vor den Gärten, das ist so mein Problem, was ich hier bei uns im Verein habe", erklärte Michael Baumann in seinem neusten Instagram-Video.

Dafür, dass er auf den Schnitt seiner Hecken ganz besonders viel Wert legt, ist der akribische Kleingartensheriff bekannt.

Doch dieses Mal blieb die selbst gebaute Messlatte im Schuppen. Stattdessen ging es um die "ausgeschlumperten" Wuchsrichtungen der Gewächse.

"Das wird immer breiter. Das war mal so schmal. Abmahnung!", wetterte der 61-Jährige. Bei diesem Urteil hilft auch ein hübsches Pflänzchen nichts:

"Es sieht schön aus, schön bunt, relativ gepflegt, aber viel zu breit wird's. Abmahnung!"