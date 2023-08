19-Jähriger schießt vor Supermarkt in Leipzig um sich: Polizei schreitet ein

Leipzig - Die Leipziger Polizei musste in der Nacht zum Mittwoch ausrücken, weil Anwohner in Wiederitzsch einen Mann mit Waffe beobachtet hatten.

Die alarmierten Beamten sicherten die Waffe und die Munition. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, ging gegen 1 Uhr in der Nacht der Notruf ein. Die Zeugen hatten in der Nähe eines Supermarkts an der Seehausener Straße in Leipzig-Wiederitzsch eine Personengruppe beobachtet, innerhalb derer eine Person mehrfach eine Waffe abgefeuert hatte.

Die Polizeibeamten konnten dank einer Personenbeschreibung einen 19-Jährigen stellen, der zwar keine Waffe mehr bei sich hatte, aber Schreckschussmunition in seiner Einkaufstasche mit sich trug.

Verletzt wurde bei der Schussabgabe niemand. Die Waffe konnte in unmittelbarer Nähe des Supermarkts gefunden werden.