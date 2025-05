Sexueller Übergriff: Leipziger Hotel-Mitarbeiterin in Toilette gelockt und auf Boden gedrückt

Leipzig - Eine Mitarbeiterin eines Leipziger Hotels ist von einem Mann in eine Toilette gelockt, auf den Boden gedrückt und im Intimbereich angefasst worden. Auf der Anklagebank im Amtsgericht saß am Montag Abdualah A. (27) - der Vorwurf: sexueller Übergriff und sexuelle Nötigung.

Abdualah A. (27) wurde am Montag zur Verhandlung im Amtsgericht Leipzig geführt. Der Vorwurf: sexueller Übergriff und sexuelle Nötigung. © Carolina Neubert

Die Tat liegt bereits drei Jahre zurück - ein erster Prozessversuch im Februar dieses Jahres war bereits geplatzt, der Angeklagte nicht aufgetaucht.

Daraufhin war ein Sitzungshaftbefehl erlassen worden - so kam der 27-Jährige nun in Begleitung zweier Beamter und wurde mit Handschellen in den Verhandlungssaal geführt.

Laut Anklage soll Abdualah A. das Opfer am 20. Mai 2022 gegen 10.30 Uhr im Motel One dazu gebracht haben, ihn zu den WCs in der siebten Etage zu begleiten. Dort soll er die Tür verschlossen, die Frau zu Boden gebracht, ein Knie auf ihren Oberschenkel gestemmt und ihr mit seiner Hand an Becken und Intimbereich entlanggefahren sein. Die Hotel-Mitarbeiterin habe sich schließlich losreißen und flüchten können.

Verteidiger Michael Tornow erklärte, dass sich sein Mandant nicht äußern wolle. Zudem sprach der Anwalt von psychischen Auffälligkeiten bei dem syrischen Staatsbürger - die Schuldfähigkeit sei zu überprüfen.

Das Opfer wurde auf Antrag der Nebenklage-Anwältin Giulia Borsalino unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen.