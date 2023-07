20-Jähriger stirbt nach mysteriösem Überfall in Leipzig: Das ist über die Tat bekannt!

Leipzig - Ein mysteriöses Gewaltverbrechen beschäftigt die Mordkommission in Leipzig. Nach einem mutmaßlichen Überfall Samstagnacht in der Residenz am Zoo wurde ein 20-Jähriger blutüberströmt in Tatortnähe gefunden. Kurz darauf starb der Mann, der offenbar zu den Tätern gehörte, in einem Krankenhaus.