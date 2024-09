44-Jähriger in Leipzig ausgeraubt: Täter flüchtet per Elektroroller!

Leipzig - Die Polizei in Leipzig bittet um Hinweise zur Klärung einer Raubstraftat.

Nachdem der Täter sich den Rucksack seines Opfers (44) geschnappt hatte, machte er sich mit einem Elektroroller und einer weiteren männlichen Person davon. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Diese ereignete sich bereits am Freitagnachmittag, gegen 12.40 Uhr in der Nähe des Waldweges beim Panometer in Connewitz, wie die Behörde mitteilte.

Dort wurde ein 44-Jähriger von einem Unbekannten überfallen, indem dieser ihm vermutlich mit einem Ast auf den Hinterkopf schlug.

Der Täter griff sich daraufhin den Rucksack seines Opfers samt Geldbörse und Mobiltelefon, bevor er sich mit einem Elektroroller und einer weiteren männlichen Person davon machte.

Der 44-Jährige erlitt bei der Attacke Verletzungen, musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Stehlschaden bewegt sich im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei hat bereits Ermittlungen wegen eines Raubdeliktes aufgenommen.