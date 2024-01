49-Jähriger nach blutigem Streit auf der Flucht: Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter am Montagabend nicht geschnappt werden.

Nach Angaben der Leipziger Polizeidirektion waren am Montagnachmittag um 16.45 Uhr zwei Männer im Alter von 30 und 49 Jahren in der Witkowskistraße in Mockau in einen Streit geraten.

"Aus einem verbalen Streit wurde eine körperliche Auseinandersetzung. Der 30-Jährige wurde von dem 49-jährigen Georgier mit einem Gegenstand schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden", berichtete Polizeisprecherin Josephin Sader auf TAG24-Anfrage.

Der Täter flüchtete - trotz einer später durchgeführten Durchsuchung in einem Gebäude auf der Georg-Schumann-Straße konnte die Polizei den 49-Jährigen nicht finden.