Attacke im Leipziger Zentrum: Kinder und Jugendliche greifen Gruppe an

Leipzig - Polizeieinsatz in der Leipziger Innenstadt: In der Nähe des Hauptbahnhofs wurden bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Sonntagabend zwei junge Männer verletzt.

Am Goerdelerring war die Gruppe aus der Bahn ausgestiegen. (Archivbild) © Nico Zeißler

Der Vorfall ereignete sich gegen 18.10 Uhr auf Höhe des Astoria Hotels. Wie die Polizei mitteilte, war eine Gruppe von 16- bis 24-Jährigen zuvor am Goerderring aus einer Straßenbahn ausgestiegen.

Die Personen machten sich zu Fuß auf den Weg zum Hauptbahnhof.

"Dort kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer größeren Gruppe, welche vermutlich aus Kindern und Jugendlichen bestand, die ihnen anschließend folgte", so eine Sprecherin.

Mehrere Personen griffen die Gruppe dann offenbar an, wobei ein 22- und ein 23-Jähriger Verletzungen erlitten. Sie wurden in einer Klinik ambulant behandelt.