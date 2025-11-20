Zwei Tätern gelingt die Flucht: Diebesbande räumt Fahrradladen leer

Taucha - In Taucha (Landkreis Nordsachsen) ist am Mittwochabend eine Diebesbande beim Einbruch in einen Fahrradladen auf frischer Tat ertappt worden. Zwei von drei Tätern gelang jedoch die Flucht.

Als die Polizei eintraf, hatte das Trio bereits sechs E-Bikes in den Transporter geladen. (Symbolfoto) © 123RF/thegodam

Wie Polizeisprecher Chris Graupner mitteilte, hatten Zeugen gegen 21.30 Uhr den Notruf gewählt, da sie beobachtet hatten, wie drei Personen mehrere Fahrräder aus einem Geschäft in einen Transporter luden.

Nachdem das Trio die Eingangstür des Ladens aufgebrochen hatte, begannen die drei sofort damit, die wertvolle Beute aus dem Geschäft zu tragen.

Den herbeigeeilten Beamten gelang es, einen Tatverdächtigen vor Ort zu stellen, die anderen Männer konnten jedoch unerkannt fliehen.

"Insgesamt sechs E-Bikes im Wert von insgesamt circa 18.000 Euro waren schon verladen", so Polizeisprecher Graupner weiter. "Am Fahrradgeschäft entstand ein Sachschaden von geschätzt 2000 Euro. Der Transporter, ein Fiat Ducato mit schwedischen amtlichen Kennzeichen, wurde später mit dem Diebesgut zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt."