Auto in Leipzig geklaut: Polizei schnappt die mutmaßlichen Diebe nach rasanter Verfolgungsjagd

Während der Flucht verunfallte der mutmaßliche Autodieb in einer Baustelle und konnte dort von den Beamten geschnappt werden. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, meldete ein 57-Jähriger am Donnerstag den Diebstahl seines Autos. Nach einer Fahndung sichteten zivile Beamte das Auto am Abend im Leipziger Stadtteil Wiederitzsch.

Als der Fahrer des gestohlenen Autos dies bemerkte, habe er die Flucht ergriffen und dabei durch riskantes Fahren andere Verkehrsbeteiligte gefährdet. Anschließend sei es zu einem Unfall im Bereich einer Baustelle gekommen.



Als der 42 Jahre alte Fahrer und dessen 34 Jahre alte Beifahrerin ausstiegen, versuchte der Fahrer zu fliehen. Beamte konnten ihn jedoch daran hindern. Bei der Durchsuchung wurden gestohlene Gegenstände sowie Betäubungsmittel gefunden.

Zudem war der Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Demnach wurden beide positiv auf Methamphetamine getestet. Der 42-Jährige musste aufgrund von Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen den Mann wurden unter anderem Ermittlungen wegen des Verdachts mehrerer Diebstahlsdelikte, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet. Die Frau stehe ebenfalls unter Verdacht der Beteiligung am Diebstahl und des Besitzes von Betäubungsmitteln.