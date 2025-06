Leipziger bekommt Anruf von seiner Bank und ist plötzlich 50.000 Euro ärmer

Alles in Kürze

Ein Leipziger hat sich am Telefon von einem angeblichen Bankmitarbeiter blenden lassen. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Der 36-Jährige aus dem Stadtteil Burghausen-Rückmarsdorf habe am Dienstagmittag gegen 12 Uhr den Anruf des vermeintlichen Mitarbeiters seiner Bank erhalten, so eine Polizeisprecherin am Mittwoch.

Demnach sei er zunächst gefragt worden, ob er "gewisse vorgemerkte Buchungen von seinem Konto veranlasst hätte".

Dies habe der Mann verneint. Daraufhin erklärte ihm die unbekannte Person am Telefon, wie man Transaktionen stoppen und Umbuchungen verhindern könne.

"Der 36-Jährige autorisierte daraufhin die vorgeschlagenen Transaktionen", so die Sprecherin weiter.