Betrüger schicken 89-Jähriger gefälschten Brief, doch die ist schlauer

Die 89-Jährige hatte am Freitag überraschend einen Brief eines Bankinstituts in ihrem Briefkasten. In dem täuschend echten Schreiben wurde die Frau aufgefordert, einem Link mittels QR-Code zu folgen und dort ihre photoTAN-Daten zu aktualisieren.

Was die Betrüger jedoch nicht wussten: Ihr vermeintliches Opfer war keine Kundin des Bankinstituts. Die Dame bemerkte, dass es sich um einen Betrugsversuch handeln muss und verständigte umgehend die Polizei.

Die Beamten stellten bei der Überprüfung fest, dass der Link des QR-Codes nicht zur offiziellen Website des Bankinstituts führte. Daraufhin leiteten sie Ermittlungen wegen versuchten Betruges ein. Zu einem Vermögensschaden kam es nicht.

Derartige angebliche Bankbriefe würden immer häufiger zugestellt, erklärte die Polizei.