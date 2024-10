11.10.2024 11:03 2.713 Blutspritzer an Mauer: 25-Jährige bei brutalem Raubüberfall in Leipzig schwer verletzt

In der Hans-Oster-Straße in Leipzig wurde eine junge Frau in der Nacht ausgeraubt und dabei verletzt.

Von Anna Gumbert

Leipzig - In der Nacht zum Freitag wurde eine junge Frau in Gohlis-Nord überfallen und schwer verletzt. Blutspritzer an der Mauer zeugen von einer brutalen Auseinandersetzung. © Leipzig FireFighter Wie Polizeisprecherin Berit Wünscher auf TAG24-Anfrage bestätigte, wurden die Einsatzkräfte um 3.40 Uhr in die Hans-Oster-Straße alarmiert. Dort war eine junge Frau (25) überfallen und schwer verletzt worden. Während die Frau im Krankenhaus behandelt wurde, konnte die Polizei den Täter bereits stellen und festnehmen. Die Polizei sperrte das Gebiet um den Tatort herum ab. © Leipzig FireFighter Die genauen Umstände der Tat sind noch nicht geklärt, die Ermittlungen laufen. Die Beamten vor Ort sperrten das Gebiet, um Spuren zu sichern.

Titelfoto: Leipzig FireFighter