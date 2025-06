Hetzjagd nach Partynacht in Leipzig: "Sie haben mich ohnmächtig geschlagen!"

Leipzig - Nach einer ausgelassenen Partynacht in Leipzig möchte Breimer Rosas nach Hause fahren. Allerdings landet er nicht in seinem Bett, sondern im Krankenhaus - bis zur Bewusstlosigkeit zusammengeschlagen von mehreren Männern. Der Grund: mutmaßlich sein Aussehen.

Alles in Kürze

Zunächst habe er versucht, sie zu ignorieren. Aufgrund seines angetrunkenen Zustands fragte er sie dann aber doch, was ihr Problem ist.

Gegen 4 Uhr verabschiedet sich die Gruppe am Marktplatz, der junge Mann läuft allein zur Haltestelle Goerdelerring.

Mit Freunden tanzt der vor fünf Jahren aus Venezuela nach Deutschland ausgewanderte Wahlleipziger in einer Discothek, trinkt Alkohol, hat Spaß.

Auf dem Richard-Wagner-Platz traf er auf seine Angreifer. © Nico Zeißler

Irgendwann sei einer der Männer auf ihn zugerannt gekommen, woraufhin auch der Venezolaner zu sprinten begonnen habe, dabei auch über rote Ampeln gerannt sei. An der Haltestelle sei er eingeholt worden. Zwar habe er den Haupttäter geschlagen, aber: "Sie haben mich ohnmächtig geschlagen!"

Erst nach Ankunft der Polizei und des Rettungsdienstes, die von Passanten gerufen wurden, sei er gegen 4.25 Uhr wieder zu sich gekommen.

Er postete auf seinem Instagram-Kanal Fotos aus dem Krankenwagen und dem Uniklinikum, die ihn weinend und mit Wunden im Gesicht, darunter einer aufgeplatzten Lippe, zeigen.

Erst Samstagmittag wurde Breimer aus dem Klinikum entlassen. Dort wurde seine gebrochene Nase operiert, seine Lippe genäht und andere Wunden versorgt. "Mein rechtes Knie schmerzt auch, ich habe Hämatome am Oberschenkel und am Po, Beulen auf der Stirn und am Ohr."