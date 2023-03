Brandanschlag auf Autohaus im Leipziger Osten: Mindestens 10 Fahrzeuge in Flammen

Der Großbrand hielt am Donnerstagmorgen die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Atem. © 7aktuell.de/ Eric Pannier

Den Angaben der Polizei nach waren gegen 4 Uhr am Morgen mehrere Autos auf der Freifläche eines Skoda-Autohauses an der Bernhardstraße in Brand geraten. Die genaue Anzahl an betroffenen Fahrzeugen ist noch unklar, nach Informationen von vor Ort sollen mindestens 10 Autos betroffen sein.

Zur Brandursache wird ermittelt, die Polizei geht jedoch von einer Brandstiftung aus. Noch in der Nacht kreiste ein Hubschrauber auf der Suche nach Tatverdächtigen über Leipzig-Reudnitz und Stötteritz.

Am Donnerstagmorgen war die Spurensicherung vor Ort. Die Bernhardstraße musste in der Nacht wegen Löscharbeiten kurzzeitig gesperrt werden.