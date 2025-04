30.04.2025 16:17 3.648 Polizei findet Waffen, Gold und kiloweise Drogen bei Razzia in Sachsen

Riesenfund nach Razzia in Sachsen! Den ganzen Tag über durchsuchten Beamte am Dienstag unter anderem Räumlichkeiten eines 42-Jährigen in Schkeuditz.

Von Eric Mittmann, Lisa Marie Peisker

Schkeuditz - Riesenfund nach Razzia in Sachsen! Den ganzen Tag über durchsuchten Beamte am Dienstag unter anderem Räumlichkeiten eines 42-Jährigen im Schkeuditzer Ortsteil Dölzig. Ein Schild mit der Aufschrift "Kein Eingang" sollte wohl unerwünschte Besucher fernhalten. © News5 Und die Beamten wurden fündig: Knapp drei Kilogramm Betäubungsmittel, verschiedene Waffen, Gold und zehntausende Euro fanden sie bei den Durchsuchungen. Bereits am Morgen begannen Beamte des Polizeireviers Leipzig-Nord mit den vom Amtsgericht angeordneten Maßnahmen. Nach den ersten Funden war klar, dass es sich hierbei um einen größeren Fang handeln könnte. Die Kriminalpolizei wurde eingeschaltet. Leipzig Crime Fassade übel beschmiert: Wieder Angriff auf Polizeiwache in Connewitz "Ein Ermittlungsrichter ordnete nach der Feststellung eines Tatverdächtigen (42, deutsch) weitere Durchsuchungen in Leipzig an", bestätigte Polizeisprecherin Sandra Freitag. Die Bilanz nach Abschluss aller Maßnahmen: 1,5 Kilogramm Cannabis

über 700 Gramm Methamphetamine

über 400 Gramm Ecstasy

Kugelbomben, Macheten und verschiedene Waffen

Gold- und Kupferbarren

Bargeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro Die Beamten beschlagnahmten alle Fundstücke und nahmen den 42-Jährigen nach richterlicher Anordnung vorläufig fest. Bei einem der durchsuchten Anwesen soll es sich um einen alten Schweinestall in der Äußeren Gundorfer Staße in Dölzig handeln. © News5 Verdächtiger soll noch am Mittwoch einem Richter vorgeführt werden Die Ermittlungen dauern noch an. © News5 Ein Drogentest ergab, dass der Verdächtige die Substanzen nicht nur besaß, sondern auch noch selbst eingenommen hatte. Trotz positiver Reaktion auf Cannabis und Amphetamine/Methamphetamine fuhr er zuvor noch mit seinem Auto zum Fundort. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Doch das war nicht alles. "Am heutigen Tag ist die Vorführung des Mannes vor einem Haftrichter wegen des Verdachts des Handeltreibens von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge geplant", so Freitag weiter. Leipzig Crime Ekel-Angriff in Leipzig! Randalierer spuckt Polizist Blut in den Mund Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Montage: News5