Brutaler Angriff in Leipzig: Mann tritt 17-Jähriger in den Rücken und will Zigarette auf ihr ausdrücken

Leipzig - Eine 17-Jährige ist bei einem brutalen Angriff am Montagabend in Leipzig -Grünau verletzt worden.

Eine 17-Jährige musste nach einer Attacke am Montagabend in Leipzig ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) © 123rf/Hunter Bliss

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sprach ein Mann die junge Frau gegen 22.50 Uhr an der Haltestelle Stuttgarter Allee auf der Ratzelstraße an.

"Nachdem sie weggelaufen war, trat der Unbekannte ihr in den Rücken, wodurch die 17-Jährige zu Fall kam", hieß es weiter.

Daraufhin habe der Angreifer weiter nach der am Boden liegenden Jugendlichen getreten.

Zudem wollte der Mann laut Polizei eine Zigarette auf dem Gesicht seines Opfers ausdrücken - die junge Frau habe sich aber dagegen wehren können.

Auch beim Versuch, der Jugendlichen das Handy wegzunehmen, sei der Angreifer gescheitert - und schließlich geflohen.

Die 17-Jährige wurde der Behörde zufolge ins Krankenhaus gebracht.



In dem Fall werde nun wegen eines Raubdelikts ermittelt.