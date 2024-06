Diebstahl beim Security-Check am Flughafen! Plötzlich fehlen Konsole und Tablet

Ein diebisches Pärchen nutzte das Chaos in der Leipziger Sicherheitskontrolle aus. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Der Fall nahm bereits am 10. Juni seinen Lauf, als ein Neunjähriger nach der Sicherheitskontrolle am Flughafen feststellte, dass er seine Spielkonsole inklusive aller Spiele sowie sein Tablet vergessen hatte wieder einzupacken. Das berichtete Behördensprecherin Yvonne Manger am heutigen Dienstag.

Da die fehlenden Sachen weder im Fundbüro abgegeben noch in der Kontrollstelle aufgefunden wurden, sahen die Bundespolizisten die Aufnahmen der Überwachungskameras durch. Und siehe da: Hier waren ein Mann und eine Frau zu sehen, die im Security-Check Konsole und Tablet mitgehen ließen.

Ab diesem Zeitpunkt hatten die Ermittler dann leichtes Spiel: Mithilfe der gespeicherten Daten in der Grenzkontrolle konnten die Diebe identifiziert und bei ihrer Rückkehr in Leipzig am 21. Juni in Empfang genommen werden.

"Mit dem Tatvorwurf konfrontiert, händigten die 35-Jährigen den Beamten das Stehlgut aus", so die Sprecherin.