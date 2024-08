Diese Sendungen verzögern sich! Amazon-Wagen mitsamt Paketen rast Zustellerin davon

Leipzig - Einer unaufmerksamen Paketzustellerin wurde am Donnerstag in Leipzig das Fahrzeug samt dessen Inhalt gestohlen.

Die Diebe schafften ihre Beute in eine Tiefgarage, um sie dort in aller Ruhe auszupacken. © Christian Grube

Die 23-jährige Amazon-Paketzustellerin war am Donnerstagabend in der Rosenmüllerstraße in Leutzsch gerade damit beschäftigt, einem Anwohner seine Sendung zuzustellen, als plötzlich ihr Lieferwagen davonbrauste.

Wie Polizeisprecherin Berit Wünscher sagte, hatte der Schlüssel wohl noch im Zündschloss gesteckt, die Türen hatten weit offen gestanden.

Zwar konnten die alarmierten Beamten das Zustellfahrzeug kurz darauf im nahe gelegenen Ellernweg auffinden, von den schätzungsweise 60 Paketen im Inneren fehlte jedoch jede Spur - zumindest vorerst.

Die Sendungen waren in eine Tiefgarage in der Angerstraße geschafft worden, wo die Übeltäter einen Großteil von ihnen aufgerissen und durchsucht hatten. Die Polizei stellte die Pakete sicher, kann aber aktuell noch nicht sagen, ob und wie viel daraus gestohlen wurde.