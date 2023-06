Dreister Trick: Leipziger (77) um Zehntausende Euro betrogen!

Ein 77-jähriger Leipziger fiel auf einen dreisten Trick rein. (Symbolbild) © 123rf/terovesalainen

Nach Angaben von Polizeisprecherin Sandra Freitag wurde der Senior am Montag gegen 12.30 Uhr von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen, der von einem von seiner Ehefrau verschuldeten, tödlichen Verkehrsunfall erzählte.

"Zur Freilassung seiner Ehefrau sollte er als Kaution eine Summe von 50.000 Euro zahlen", erklärte die Sprecherin weiter. Der Anrufer schaffte es, den 77-Jährigen über längere Zeit am Telefon zu halten und baute auch mithilfe eines angeblichen Richters am Hörer weiter Druck auf.

Am Nachmittag erschien dann schließlich eine unbekannte Frau an seiner Haustür, der er einen fünfstelligen Bargeldbetrag übergab. Sie lief dann in Richtung Schildberger Weg davon.

Die Frau wurde wie folgt beschrieben:

etwa 25 Jahre alt

circa 1,60 m groß

schlanke Statur

schwarze lange Haare, zum Zopf gebunden

osteuropäischer Phänotyp.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betruges und Amtsanmaßung aufgenommen.