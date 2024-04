27.04.2024 15:40 Schlägerei am Leuschner-Platz: Wahlhelfer angegriffen und verletzt

Bei einer Auseinandersetzung am Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig ist in der Nacht zu Freitag ein Wahlhelfer verletzt worden.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Am 9. Juni wählt Leipzig seinen Stadtrat und allmählich startet auch die Wahlwerbung dafür. Als Wahlhelfer in der Nacht zu Freitag Plakate aufhängen wollten, kam es im Zentrum der Messestadt zu einer Auseinandersetzung, bei der einer von ihnen verletzt wurde. Leipzigs Polizei war in der Nacht zu Freitag am Wilhelm-Leuschner-Platz gefordert. Dort wurde ein Wahlhelfer bei einer Auseinandersetzung verletzt. (Symbolbild) © bwylezich/123RF Wie die Polizei mitteilte, befanden sich die vier Wahlhelfer gegen 0.05 Uhr am Wilhelm-Leuschner-Platz, als sich ihnen eine Gruppe Unbekannter näherte. Ein Mann aus der Gruppe soll sich abfällig über gleich mehrere Parteien geäußert haben, woraufhin eine Rangelei zwischen ihm und einem der Helfer (25) ausbrach. Der 25-Jährige wurde dabei durch einen Schlag im Gesicht getroffen. Seine Verletzungen mussten ambulant behandelt werden. Alarmierte Beamte der Polizei fertigten eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen Unbekannt an.

