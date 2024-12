Duo attackiert Mann und tritt ihm gegen den Kopf: Wer kennt diesen Schläger?

Leipzig - Die Leipziger Polizei setzt auf die Unterstützung der Bevölkerung: Gesucht wird ein Verdächtiger, der mit einem Komplizen an der S-Bahn-Haltestelle Bayerischer Bahnhof einen Mann angegriffen haben soll.

Am Bayerischen Bahnhof geschah der Angriff im November 2023. (Archivbild) © Ralf Seegers

Laut Bundespolizeisprecher Jens Damrau ereignete sich die Gewalttat bereits am 7. November vergangenen Jahres.

Gegen 21.30 Uhr habe der Geschädigte am Fahrstuhl zum Ausgang Straße des 18. Oktober gestanden. Als sich dessen Türen öffneten, stiegen zwei Männer aus und griffen den Mann sofort an, traktierten ihn mit Schlägen und Tritten.

"Selbst als der Geschädigte am Boden lag, schlugen und traten die Täter weiterhin auf ihn ein", so Damrau weiter. "Dabei wurden auch gezielte Tritte in Richtung des Kopfes ausgeführt."

Danach sollen die Täter wieder mit dem Fahrstuhl zur Haltestelle heruntergefahren sein und diese Richtung Bayerischer Platz verlassen haben.

Zeugen alarmierten die Polizei, doch noch bevor diese eintraf, sei das Prügelopfer ebenfalls weg gewesen.