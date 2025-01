Einbruch bei Leipziger Juwelier: Täter klauen Zehntausende Euro teuren Schmuck

Leipzig - Die Täter haben es wohl auf wertvolle Schmuckstücke abgesehen: Unbekannte sind in Leipzigs Innenstadt bei einem Juwelier eingebrochen.

In der Leipziger Innenstadt haben Einbrecher in einem Juweliergeschäft Schmuck in hohem Wert mitgehen lassen. © Christian Grube

Die Tat ereignete sich bereits am frühen Dienstagmorgen gegen 2 Uhr, wie Polizeisprecherin Josephin Sader am Mittwochvormittag erklärte.

Demnach seien die Einbrecher auf unbekannte Art und Weise in das Juweliergeschäft eingedrungen. Mögliche Spuren eines Einbruchs an der Eingangstür waren am Mittwoch nicht mehr sichtbar.

Im Laden sollen die Täter die Räumlichkeiten durchsucht und mehrere Vitrinen geöffnet haben.

Sie stahlen Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro, machten sich dann wieder aus dem Staub.