13.01.2025 14:08 Einbruch in die Leipziger Oper: Diebe richten Tausende Euro Schaden an!

Mitten in der Leipziger Innenstadt sind Einbrecher in der Nacht zu Sonntag in die Leipziger Oper eingedrungen und haben dort Tausende Euro Schaden angerichtet!

Von Eric Mittmann

Leipzig - Sie werden immer dreister: Mitten in der Innenstadt sind Einbrecher in der Nacht zu Sonntag in die Leipziger Oper eingedrungen und haben dort Tausende Euro Schaden angerichtet! Die Leipziger Oper ist am Wochenende das Ziel eines Einbruchs geworden. © Christian Grube Die Polizei hielt sich zum genauen Ziel der Langfinger zunächst bedeckt, sprach lediglich von einer Kultureinrichtung im Zentrum der Messestadt. Die Bild bestätigte schließlich, dass die Täter tatsächlich die Oper geplündert hatten. Den Ermittlern zufolge schlugen die Unbekannten in der Zeit zwischen 1 Uhr und 12.15 Uhr am Sonntag zu, als die Oper geschlossen war. Über ein Fenster verschafften sie sich gewaltsam Zugang und durchkämmten die Räumlichkeiten des Hauses sowie des angrenzenden Cafés. Dabei sollen sie zum Teil versucht haben, diese aufzubrechen. Dem Bericht der Bild zufolge sollen sie unter anderem in das Abo-Büro eingedrungen sein. In verschiedenen Behältnissen fanden die Täter Bargeld vor und entwendeten dieses. "Der durch den Einbruch entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro", hieß es vonseiten der Polizei. Laut Polizei richteten die Täter mehrere tausend Euro Schaden an. © Christian Grube Spuren der Tat wurden bereits gesichert. Das für Diebstähle zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Titelfoto: Christian Grube