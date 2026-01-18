Einbruch ins Rathaus: Täter erbeuten mehrere tausend Euro und Dienstsiegel

Markranstädt - Unbekannte Täter brachen am Wochenende in das Markranstädter Rathaus (Landkreis Leipzig ) ein.

In das Markranstädter Rathaus wurde am Wochenende eingebrochen. (Archivbild) © IMAGO / Arnulf Hettrich

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke berichtete, spielte sich der Einbruch wohl im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag um 15.15 Uhr und Samstagmorgen um 9.55 Uhr ab.

Demnach verschafften sich die Täter gewaltsamen Zutritt zum Rathaus. Im Inneren des Gebäudes brachen sie dann einzelne Büros auf, aus denen sie einen kleinen Tresor mitgehen ließen.

"In diesem befanden sich neben einer kleinen Summe Bargeld unter anderem Dienstsiegel des Standesamtes", so Lübcke. Darüber hinaus hebelten die Diebe einen Kassenautomaten auf und klauten daraus mehrere tausend Euro Bargeld.