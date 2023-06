Einbruchsserie in Leipzig-Reudnitz: Restaurant sowie Nagel- und Tattoostudio betroffen

Leipzig - In den vergangenen Tagen spielte sich im Leipziger Stadtteil Reudnitz-Thonberg eine Einbruchsserie ab.

Einbrecher suchten in den vergangenen Tagen mehrere Gebäude in Reudnitz heim. (Symbolbild) © 123rf/Milkos

Wie Polizeisprecherin Josephin Heilmann berichtete, brachen die Täter zunächst in der Nacht auf Sonntag zwischen 1.30 Uhr und 11 Uhr vormittags das Fenster eines Hauses in der Köbisstraße auf und drangen dort in ein Restaurant ein.

Sie ließen Bargeld, technische Geräte sowie mehrere Autoschlüssel und damit Beute in Höhe von Tausenden Euro mitgehen.

Weiter ging es in derselben Nacht zwischen 3.55 und 4 Uhr morgens, als die Unbekannten ein Loch in die gläserne Tür eines Nageldesignstudios schlugen und in den Laden eindrangen.

"Es wurde Bargeld im unteren vierstelligen Bereich entwendet und ein Sachschaden von etwa 1500 Euro verursacht", so Heilmann.

Ebenfalls im Täubchenweg wurde im Zeitraum zwischen vergangenem Donnerstag und Sonntagvormittag in ein Tattoostudio eingebrochen. Hierfür hebelten die Täter eine doppelflüglige, alarmgesicherte Hintertür auf.

Neben technischen Geräten klauten sie dann Kunst- und Einrichtungsgegenstände sowie Bargeld und Ersatzschlüssel mit vierstelligem Gesamtwert.