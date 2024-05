Verkehrskontrolle endet mit Razzia: Polizei findet kiloweise Drogen, zwei Festnahmen

Leipzig - 15 Kilogramm Cannabis sichergestellt, dazu 2,5 Kilogramm Ecstasy sowie ein Kilogramm Methamphetamin - und das war noch längst nicht alles! So das Ergebnis mehrerer Razzien, die die Polizei am Dienstagabend im Bereich der Georg-Schwarz-Straße in Leipzig durchgeführt hat.