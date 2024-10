Erschreckendes Verbrechen: Schlafender Obdachloser angezündet!

Leipzig - Unfassbares Verbrechen im Osten von Leipzig ! Ein Obdachloser (32) wurde an seinem Schlafplatz unter freiem Himmel im Stadtteil Paunsdorf Opfer eines hinterhältigen Brandanschlags. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.

Der verkohlte Schlafplatz zeugt auch Tage später noch von der grauenvollen Tat. © Anke Brod

Der erschreckende Vorfall ereignete sich bereits in der vergangenen Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, teilte die Behörde am heutigen Montag mit.

Demnach war es gegen 1 Uhr, als bisher unbekannte Personen auf einem Waldgrundstück im Bereich zwischen Waldkerbelstraße und An den Theklafeldern das Nachtlager des wohnungslosen 32-Jährigen angezündet haben sollen.

Dieser sei daraufhin aufgewacht und habe sich glücklicherweise noch in Sicherheit bringen können, bevor Schlimmeres passieren konnte. Der Mann sei unverletzt geblieben.

"Er nahm noch wahr, dass sich Personen vom Tatort wegbewegten", so ein Polizeisprecher.

Wie Bilder vom Ort des Geschehens zeigen, muss es dennoch heftig gebrannt haben. Der im Gebüsch versteckte Schlafplatz ist völlig verkohlt, die persönlichen Gegenstände des Mannes, darunter Klamotten, Schuhe und eine Bauchtasche, wurden zerstört.