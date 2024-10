Familientragödie in Leipzig: Kind (7) von Schwester (13) tödlich verletzt

Leipzig - Am Freitagabend kam es in Leipzig-Kleinzschocher zu einem tragischen Polizeieinsatz: Ein 7-jähriges Mädchen wurde von ihrer 13-jährigen Schwester tödlich verletzt.

Polizei und Rettungswesen waren am Freitagabend in Kleinzschocher vor Ort. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Den Angaben der Leipziger Polizeidirektion nach wurden die Beamten gegen 19.15 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Kleinzschocher alarmiert.

Dort war ein 7-jähriges Mädchen mit schweren Verletzungen aufgefunden worden. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo es leider seinen schweren Verletzungen erlag.



"Nach den bisherigen Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft verursachte die 13-jährige Schwester des Mädchens die Verletzungen", teilte Polizeisprecherin Josephin Sader mit.