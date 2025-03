31.03.2025 11:09 1.171 Alle Termine storniert! Leipziger Bürgerbüro dicht

Weil am Wochenende Einbrecher im Leipziger Bürgerbüro Ratzelbogen in Grünau am Werk waren, bleibt die Behörde am Montag geschlossen. Mit Folgen für die Bürger.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Weil am Wochenende Einbrecher im Bürgerbüro Ratzelbogen in Leipzig-Grünau am Werk waren, bleibt die Behörde am Montag geschlossen. Mit Folgen für die Einwohner. Im Bürgerbüro des Grünauer Ratzelbogens wurde eingebrochen. (Archivbild) © Sparkasse Leipzig Im Zeitraum zwischen vergangenem Freitag, 13 Uhr, und dem heutigen Montag, 7.20 Uhr, verschafften sich die Täter auf unbekannte Weise Zutritt zum Treppenhaus des an der Kiewer Straße gelegenen Gebäudes. "Anschließend brachen sie mehrere Türen des Bürgeramts im 1. OG auf", sagte Polizeisprecherin Sandra Freitag zu TAG24. Schränke seien durchwühlt und ein Laptop sowie mehrere behördenspezifische Gegenstände mitgenommen worden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Bürgerdaten seien vom Diebstahl nicht betroffen, teilte die Stadt mit. Die Stadt kündigte am Vormittag an, dass das betroffene Bürgerbüro am Montag geschlossen bleibe und alle gebuchten Termine nicht wahrgenommen werden können. "Die betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner werden kontaktiert und erhalten einen neuen Terminvorschlag", hieß es aus der Stadtverwaltung. Alternativ könne jeder auf alle anderen elf Bürgerbüros ausweichen. Eine Übersicht findet Ihr auf leipzig.de. Infos zu Dienstleistungen und Öffnungszeiten können unter Tel. 0341/115 erfragt werden.

Titelfoto: Sparkasse Leipzig