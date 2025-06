Farbattacke auf Superblitzer in Leipzig: Schmierfink begeht groben Fehler

Leipzig - Diese Schmierfinken haben sich nicht besonders clever angestellt: Im Leipziger Norden wurde in der Nacht auf Montag ein Superblitzer mit Graffiti verunstaltet. Seine Hände überführten einen von drei Verdächtigen ganz in der Nähe.

Alles in Kürze

Wieder einmal wurde ein solcher Superblitzer in Leipzig beschmiert, diesmal in Eutritzsch. (Archivbild) © Christian Grube

Die Polizei erfuhr gegen 2 Uhr von den Schmierereien an einem sogenannten Enforcement Trailer in der Theresienstraße im Stadtteil Eutritzsch.

Den Angaben einer Sprecherin zufolge sei das Gerät durch das Graffiti in seiner Funktion beeinträchtigt worden.

Die Tat kann noch nicht lang her gewesen sein: Ein 19-Jähriger sei noch in der Nähe des Blitzers erwischt worden - samt verdächtiger Farbe an seinen Fingern.

Offenbar handelte der junge Mann nicht allein: Auch die Identitäten eines 18- und eines 19-Jährigen konnten festgestellt werden.

Wie hoch der Schaden an dem Superblitzer ist, ist noch unklar.