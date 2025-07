Lokale, Büros, Schiffe, Segelschule: Sächsischer Seehafen wird von Einbrechern terrorisiert

Markkleeberg - Ausgerechnet im Jahr seines 25. Jubiläums droht Leipzigs beliebtestes Naherholungsgebiet zum neuen Kriminalitätsschwerpunkt zu werden. Eine beispiellose und schadensintensive Einbruchsserie am Cospudener See nervt Betreiber und Gastronomen. Mindestens ein Tatverdächtiger soll der Polizei bekannt sein.

Sie sind auf das schnelle Geld und leicht veräußerliche Beute aus. Nahezu jede Woche wird in Restaurants, Büros, Wassersportschulen und Ferienanlagen am Cospudener Hafen eingebrochen. In der Nacht zum Montag brachen Ganoven sogar die beiden Fahrgastschiffe "MS Cospuden" und "MS Neuseenland" auf, stahlen daraus Handys und Spirituosen.

Jüngstes Opfer: Die MS Cospuden - hier schlugen Einbrecher am Montag eine Seitenscheibe ein, stahlen Handys und Spirituosen. © Alexander Bischoff

Besonders betroffen von den kriminellen Heimsuchungen, die meist in den frühen Morgenstunden passieren, sind die Gastronomen am Hafen. "Bei uns sind sie in dieser Saison schon zweimal eingestiegen", erzählt Kay Teubel (43), der im Hafen das Restaurant "Sole Mio" betreibt. Neben Geld und Spirituosen verschwanden auch Order-Tabletts der Kellner, was für das hochfrequentierte Lokal besonders ärgerlich ist.

Auch nebenan im Café sind Einbruchsspuren zu sehen. Allerdings sei es bislang immer beim Versuch geblieben, sagt der Betreiber. In den Aufzeichnungen der Videoüberwachung sind immer wieder dunkle Gestalten zu sehen, die nachts in Lokale hineinleuchten und offenbar nach Beute spähen.

Und die Polizei? Die agiert nach Ansicht der See-Anrainer viel zu passiv. Auch auf TAG24-Anfrage kündet die Behörde von lediglich vier Einbrüchen und einem Versuch und taxiert den Schaden auf 10.000 Euro.

Allein Gastronom Teubel kann da schon weit mehr, nämlich neun Vorfälle, aufzählen. Auf die Fragen, ob bereits Tatverdächtige ermittelt wurden und wie die Polizei auf den neuen Kriminalitätsschwerpunkt reagiert, gibt es von der Behörde "wegen laufender Ermittlungen" keine Antworten.

Dabei dürfte den Ermittlern gutes Videomaterial vorliegen, auf dem die Täter zu erkennen sind. Mindestens einen wollen See-Anrainer anhand seiner Kleidung erkannt haben - ein in Markkleeberg bekannter Junkie.