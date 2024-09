Gleich mehrere Autos in einer Nacht gestohlen: Polizei Leipzig fahndet

Leipzig - In der Nacht zu Donnerstag wurden in den Leipziger Stadtteilen Grünau und Leutzsch gleich zwei Autos gestohlen.

Die Polizei hat die Fahrzeuge zur Fahndung ausgeschrieben und die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (Symbolbild) © 123rf/federicofoto

Der erste Fall ereignete sich zwischen 16.30 Uhr am Mittwoch und 8 Uhr am Donnerstag in der Breisgaustraße in Grünau.

Wie die Polizei mitteilte, stahlen die Täter einen gesichert abgestellten grauen Toyota Corolla mit dem Kennzeichen L-QI-6798.

In derselben Nacht schlugen Unbekannte zwischen 0 Uhr und 6.30 Uhr auch in Leutzsch zu.

In der Mathiesenstraße rissen sie sich einen schwarzen Dacia Dokker (Kennzeichen: L-QD-1794) unter den Nagel.

Der Stehlwert beider Fahrzeuge belaufe sich jeweils auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.