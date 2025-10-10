 6.437

Großeinsatz am Leipziger Hauptbahnhof: Mann läuft auf Dach der Osthalle herum

Großeinsatz am Donnerstagabend am Leipziger Hauptbahnhof!

Von Carolina Neubert

Leipzig - Großeinsatz am Donnerstagabend am Leipziger Hauptbahnhof!

Am Leipziger Hauptbahnhof kam es am Freitagabend zu einem Großeinsatz.
Am Leipziger Hauptbahnhof kam es am Freitagabend zu einem Großeinsatz.  © EHL Media/ Björn Stach

Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag auf TAG24-Anfrage sagte, wurde den Beamten gegen 23 Uhr eine Person auf dem Dach der Osthalle gemeldet.

Und tatsächlich: Dort habe sich ein Mann hin und her bewegt, aber nicht mit den Einsatzkräften sprechen wollen und sei schließlich aus dem Sichtfeld verschwunden.

Daraufhin habe die Landespolizei eine Drohne eingesetzt, um die komplette Fläche zu prüfen - doch der Mann sei nicht mehr da gewesen.

Leipzig: 15-Jähriger überfällt Schmuckgeschäft mit Sturmhaube und Schlagring
Leipzig Crime 15-Jähriger überfällt Schmuckgeschäft mit Sturmhaube und Schlagring

Trotz intensiver Suche habe die Person nicht erneut festgestellt werden können.

Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz vor Ort.
Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz vor Ort.  © EHL Media/ Björn Stach
Die Landespolizei setzte zur Suche auch eine Drohne ein.
Die Landespolizei setzte zur Suche auch eine Drohne ein.  © EHL Media/ Björn Stach

Neben Bundes- und Landespolizei seien auch Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort gewesen. Zu größeren Verkehrseinschränkungen sei es nicht gekommen.

In dem Fall werde nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.

Titelfoto: Montage: EHL Media/ Björn Stach

Mehr zum Thema Leipzig Crime: