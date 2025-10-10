Großeinsatz am Leipziger Hauptbahnhof: Mann läuft auf Dach der Osthalle herum

Am Leipziger Hauptbahnhof kam es am Freitagabend zu einem Großeinsatz. © EHL Media/ Björn Stach

Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag auf TAG24-Anfrage sagte, wurde den Beamten gegen 23 Uhr eine Person auf dem Dach der Osthalle gemeldet.

Und tatsächlich: Dort habe sich ein Mann hin und her bewegt, aber nicht mit den Einsatzkräften sprechen wollen und sei schließlich aus dem Sichtfeld verschwunden.

Daraufhin habe die Landespolizei eine Drohne eingesetzt, um die komplette Fläche zu prüfen - doch der Mann sei nicht mehr da gewesen.

Trotz intensiver Suche habe die Person nicht erneut festgestellt werden können.