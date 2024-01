Heftiger Angriff in Leipzig: 15-Jähriger nahe seiner Schule von Jugendlichen attackiert

Leipzig - Erschreckende Szenen an einer Schule im Westen von Leipzig : Mehrere Jugendliche sollen dort am Donnerstagmittag auf einen 15-Jährigen eingeschlagen und ihn verletzt haben. Auch eine Frau erlitt bei der Attacke Verletzungen.

Im Bereich der Nachbarschaftsschule in Leipzig-Altlindenau wurde ein Schüler von fremden Jugendlichen angegriffen. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Zu dem Angriff sei es laut Polizei gegen 12.30 Uhr nahe der Schule im Stadtteil Altlindenau gekommen. Ein 14-Jähriger afghanischer Herkunft sei auf den Schüler zugekommen und habe ihn zunächst aus unbekanntem Grund beleidigt.

Doch dabei blieb es nicht: Kurz darauf habe er mit Fäusten und einem Gegenstand auf sein Opfer eingeschlagen. Nach TAG24-Informationen soll es sich um einen Stein gehandelt haben.

"Anschließend kam eine Gruppierung von weiteren bekannten Personen hinzu. Einzelne Personen aus der Gruppe beteiligten sich an der Tathandlung", so die Polizei weiter. Dabei erlitt der 15-Jährige Verletzungen und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Als einige der Schläger versuchten, in das Hortgebäude zu gelangen, habe eine Pädagogin der Schule dies verhindern wollen, wurde dabei ebenfalls leicht verletzt.

Wie TAG24 erfuhr, soll es sich um die Nachbarschaftsschule gehandelt haben. Die Beschuldigten sollen demnach keine Schüler dieser Einrichtung sein.