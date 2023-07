24.07.2023 14:35 Heftiger Streit vor Leipziger Club: Vier Menschen im Krankenhaus!

Polizeieinsatz in Leipziger Club: Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung sind am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt vier Personen verletzt worden.

Von Merle Aarents

Leipzig - Polizeieinsatz in Leipziger Club: Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung sind am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt vier Personen verletzt worden. Im früheren Club L1, heute Königshaus, sind am Sonntag bei einer Auseinandersetzung mehrere Menschen verletzt worden. (Archivbild) © Ralf Seegers Wie die Polizei am Montagnachmittag berichtete, ereignete sich der Vorfall kurz vor 5 Uhr zunächst in einer Lokalität im Zentrum der Stadt. Nach TAG24-Informationen soll es sich dabei um den Club "Königshaus" am Markt gehandelt haben. Die Auseinandersetzung habe sich laut Polizei schließlich nach draußen verlagert, wobei mehrere beteiligte Personen verschiedene Gegenstände verwendet haben sollen. Leipzig Crime Angriffe auf Grünen-Büros in Leipzig "Nach ersten Erkenntnissen wurden vier Personen verletzt", hieß es weiter. Sie alle wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Lebensgefährliche Verletzungen habe glücklicherweise niemand erlitten. Die Polizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

