Brutale Vergewaltigung im Leipziger Rosental: Serientäter nach fast 8 Jahren geschnappt

Fast acht Jahre nach der brutalen Vergewaltigung einer Joggerin (69) im Leipziger Rosental hat die Polizei einen Verdächtigen verhaftet.

Von Alexander Bischoff

Leipzig - Sie haben ihn endlich! Fast acht Jahre nach der brutalen Vergewaltigung einer Joggerin im Leipziger Rosental, die für das damals 69 Jahre alte Opfer lebensgefährlich verlief, hat die Polizei einen Verdächtigen verhaftet. Es ist offenbar ein Serientäter, dem letztlich ein Diebstahl von Grillreiniger zum Verhängnis wurde.

Polizei im Leipziger Rosental. Hier lief die Joggerin entlang, bevor sie vergewaltigt wurde. © Alexander Bischoff Es war eine der schlimmsten Sexualstraftaten der Nachwendezeit: Am 31. August 2017 hatte sich die sportliche Seniorin kurz nach 9 Uhr morgens auf den Weg zu einer Lauf-Runde gemacht. Zunächst joggte sie durch den Auenwald, dann weiter zur Rosentalwiese, am Zooschaufenster vorbei in Richtung Gohliser Schlösschen. An der Hundewiese nahe der Waldstraße traf sie dann erstmals auf ihren späteren Peiniger. Der lief in dieselbe Richtung wie die Frau, nur langsamer. Die Joggerin überholte den stämmigen Mann mit dem ungepflegten Bart. Sekunden später packte der die 69-Jährige von hinten, riss sie zu Boden, schlug und trat ihr mehrmals heftig ins Gesicht und zerrte sie vom Weg auf eine Wiese. Dort vergewaltigte der Sex-Gangster die Frau, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Als er fertig war, ließ er das Opfer blutend liegen und rannte davon. Leipzig Crime Trio schlägt im Leipziger Osten brutal zu: Zwei Orte, zwei Gewalttaten, dieselben Täter? Durch die brutalen Schläge ins Gesicht wurde die Joggerin so schwer verletzt, dass sie kurzzeitig in Lebensgefahr schwebte und in einem Krankenhaus notoperiert werden musste.

Baumarkt-Einbruch löste das Rätsel der ungeklärten Serie sexueller Übergriffe

Nach der brutalen Tat patrouillierten Polizisten wochenlang durchs Rosental. Die Behörde forderte die Menschen damals auf, möglichst nicht mehr allein joggen zu gehen. © Alexander Bischoff Das trotz Rasterfahndung und DNA-Reihentest über Jahre ungeklärte Verbrechen sorgte in Leipzig für eine große Verunsicherung und politische Diskussionen. Die Polizei forderte damals Frauen auf, nur noch zu zweit durch Parkanlagen zu joggen. Fuß- und Fahrradstreifen patrouillierten monatelang durch das Rosental. Denn die Kripo ging von einem Serientäter aus, da zuvor schon Frauen attackiert worden waren. Jetzt der späte Fahndungserfolg durch "Kommissar Zufall": Am 9. Februar wurde eine Polizeistreife nachts zum Bauhaus-Baumarkt nach Leipzig-Seehausen gerufen. Dort war ein Dieb in den gesicherten Außenbereich eingedrungen und hatte sich an Grillutensilien bedient. Die Beamten konnten ihn samt Grillreiniger und geklauten Küchenmessern noch vor Ort stellen. Marcus L. (33) wurde daraufhin vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Was in den Wochen danach passierte, löste bei Leipzigs Kripo Freudenstimmung aus. Die DNA des Einbrechers stimmte mit gesichertem Spurenmaterial mehrerer Altfälle überein, darunter dem der schweren Vergewaltigung im Rosental.

Er suchte sich immer ältere Frauen als Opfer