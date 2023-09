28.09.2023 12:49 Hunger gehabt? Bäckerei-Einbruch in der Leipziger Innenstadt

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Backwerk-Filiale in der Leipziger Innenstadt eingebrochen.

Von Dorothee Gomes

Leipzig - Ob diese Diebe Hunger hatten? Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag in eine Backwerk-Filiale in der Leipziger Innenstadt eingebrochen. In der Nacht zu Donnerstag wurde eine Bäckerei in der Leipziger City Opfer eines Einbruchs. © Leipzig Livereport Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wurde die Behörde gegen 4.49 Uhr wegen des Einbruchs in die Bäckerei an der Nikolaistraße alarmiert. Demnach kam es vermutlich gegen 3.45 Uhr zu der Tat - eine Tür des Geschäfts wurde aufgehebelt. Doch statt Gebäck sei die Kasse gestohlen worden. Laut Freitag der Inhalt: Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Leipzig Crime Überall Scherben! Pyro auf Seniorenwohnpark in Connewitz geworfen Beamte sicherten vor Ort Spuren. In dem Fall werde nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Titelfoto: Leipzig Livereport