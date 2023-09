Im Vorbeifahren: Rad-Räuber entreißt 88-Jährigem Tasche und flüchtet

Leipzig - Miese Masche: Im Vorbeifahren hat ein unbekannter Radler in Leipzig einem betagten Senior die Tasche aus der Hand gerissen und flüchtete damit.

In der Portitzer Straße hatte sich der Raub ereignet. © Anke Brod

Wie die Leipziger Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Mittwochmorgen um 9.55 Uhr in der Portitzer Straße im Stadtteil Sellerhausen-Stünz.

Ein 88-jähriger Senior war dort auf dem Gehweg unterwegs gewesen, als sich ein unbekannter Fahrradfahrer von hinten näherte, ihn mit dem Lenker berührte und dann die Handgelenktasche des alten Herren entriss.

Anschließend flüchtete der Taschendieb in Richtung Püchauer Straße.

Der Rentner erlitt einen Schock. Ein genauer Stehlschaden ist noch nicht bezifferbar, soll sich aber im mittleren dreistelligen Bereich bewegen.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

circa 25 bis 30 Jahre alt



circa 1,63 Meter groß



unrasiert



schwarze Bekleidung



fuhr mit einem alten Fahrrad



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Raubdeliktes aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.