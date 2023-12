In Leipziger Tram: Mann schlägt auf Fahrgast und Fahrer ein

Leipzig - Aufruhr in einer Leipziger Straßenbahn!

In dieser Straßenbahn kam es zur Auseinandersetzung. © EHL Media/Sven Kunze

Gegen 18.45 Uhr am Dienstagabend wurde die Polizei alarmiert, nachdem es zu einer Auseinandersetzung in einer Tram der Linie 12 in Richtung Gohlis-Nord gekommen war.

Ersten Angaben des Verkehrsdienstes der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) von vor Ort zufolge soll ein Mann in Gohlis in die Straßenbahn eingestiegen sein und in dieser auf einen Fahrgast eingeschlagen haben.

Der Fahrer habe den handgreiflichen Disput bemerkt und an der Haltestelle Fritz-Seger-Straße eingreifen wollen. Allerdings ging der Tatverdächtige auch auf ihn los und sorgte dafür, dass dieser dienstunfähig wurde.

Erst die eingetroffenen Beamten konnten den Mann mithilfe von Handschellen festsetzen und den Fall aufnehmen. Gegen den mutmaßlichen Schläger wird ermittelt.