Israel-Hasser besetzen Uni Leipzig und lösen Großeinsatz aus: Das sind die Tatverdächtigen

Am Tag nach den Anti-Israel-Protesten an der Universität Leipzig hat die Polizei weitere Details zu Tatverdächtigen und Strafverfahren veröffentlicht.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Am Tag nach den Anti-Israel-Protesten an der Universität Leipzig hat die Polizei weitere Details zur Räumung und den Tatverdächtigen veröffentlicht. Insgesamt sind am Ende des Einsatzes mehr als 30 Strafverfahren in die Wege geleitet worden.

Als Zeichen dafür, für Palästina zu kämpfen, errichteten die Protestler am Dienstagnachmittag Zelte... © Silvio Bürger Erst Berlin, dann die Messestadt: Mehrere Pro-palästinensische Gruppen hatten es am Dienstag auf Universitätsgebäude abgesehen und diese besetzt – der Lehrbetrieb musste ausgesetzt werden, die Polizei schritt ein. Im Leipziger Fall waren den Beamten gegen 15.30 Uhr von Mitarbeitern der Uni mehrere mit Palästina sympathisierende Personen gemeldet worden, die sich im Audimax der Hochschule am Augustusplatz eingeschlossen hatten. Den Angestellten gegenüber hatten die teilweise Vermummten zuvor erklärt, "auf dem Campus für Palästina zu kämpfen", so die Uni am Abend in einem Statement. Sie zeigten zudem Banner mit der Aufschrift "Uni-Besetzung gegen Genozid", stellten auf dem Innenhof Zelte mit eindeutigen Botschaften auf. Leipzig Crime Mit Handschellen abgeführt: 59-Jähriger verletzt Polizistin am Hauptbahnhof "Es war Gefahr in Verzug für die Sicherheit aller Studierenden und Lehrenden. Die Entscheidung zur Räumung war unumgänglich", erklärte Rektorin Prof. Dr. Eva Inés Obergfell (52). Die Gefährdung Unbeteiligter sei nicht akzeptabel. Wie die Polizei nun am Donnerstag mitteilte, handelte es sich bei den Besetzern um 13 Personen zwischen 19 und 34 Jahren. Zwölf von ihnen seien Deutsche gewesen, eine türkischer Herkunft, hieß es weiter. Als die Einsatzkräfte zur Räumung eintrafen, seien die Türen des Hörsaals von innen mit Kabelbindern verschlossen gewesen. "Überdies blockierten über 30 Personen die vier Zugänge", so Polizeisprecher Olaf Hoppe.

... mit eindeutigen Botschaften auf dem Campusgelände. © Silvio Bürger

Vor dem Unigebäude am Augustusplatz regte sich auch Widerstand gegen die Israel-Hasser. © Silvio Bürger

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften in der Innenstadt an. © Leipzig FireFighter

Polizist wird im Einsatz verletzt, Protestler kassieren Anzeigen