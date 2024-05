Pro-Palästina-Aktivisten besetzen Hof der FU Berlin: Polizei räumt Protest-Camp

Berlin - Erst die Humboldt-Universität (HU), jetzt die Freie Universität (FU) in Berlin: Dort haben Demonstrierende am Dienstagvormittag im "Theaterhof" ein Protestcamp mit Zelten errichtet.

Besonders das militärische Vorgehen Israels im Gaza-Krieg kritisieren die propalästinensischen Aktivisten. Es soll auch zu Sachbeschädigungen gekommen sein, weshalb die Universität Strafanzeige gestellt habe. Einige Aktivisten hätten auch versucht, in Räume und Hörsäle der Hochschule einzudringen, um diese zu besetzen.

Rund 80 bis 100 Menschen waren seit dem Vormittag vor Ort, die Parolen wie "Free, free Palastine", "F*ck you Germany" und "Viva, viva, Palästina!" skandierten.

Der Lehrbetrieb sei teilweise eingestellt worden, hieß es in einer offiziellen Mitteilung. Universitätspräsident Günter Ziegler betonte, dass die Besetzung auf dem Universitätsgelände nicht akzeptabel sei.

Am frühen Nachmittag begannen die Beamten dann, einzelne Teilnehmer abzuführen. Zuvor hatte die Polizei mehrfach dazu aufgefordert, das Gelände im Stadtteil Dahlem zu räumen.

Auch Palästinaflaggen waren zu sehen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Die politische Gruppe "Student Coalition Berlin" rief in einem Posting auf Instagram Universitäten und Forschungsinstitute, Studierende, Fakultätsangehörige und akademische Partner in Deutschland zum dringenden Handeln auf und dazu, sich ihren Protest "in Solidarität mit dem palästinensischen Volk" anzuschließen.

Die Gruppe geht in eigenen Worten davon aus, "dass Universitäten, die sich der Politik dieses rassistischen Staates angeschlossen haben, versuchen werden, die Dringlichkeit ihrer Forderungen herunterzuspielen".

Weiter hob sie hervor, dass sie "nicht schwanken und keine Verhandlungen über Halblösungen und performative Aktionen akzeptieren" werde.

Vor Ort verweigerten die Aktivisten jeden Dialog und jede Verhandlung.

Am vergangenen Freitagmittag hatte die Polizei einen unangemeldeten Palästina-Protest an der Humboldt-Universität Berlin mit 150 Studierenden beendet und 37 Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Erstmeldung: 7. Mai, 12.18 Uhr, zuletzt aktualisiert: 14.28 Uhr