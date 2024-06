Jessica (†30) vom Ex getötet - ihre Kinder bekommt die Familie des Killers

Leipzig - Jeden dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau durch den gewalttätigen Übergriff eines Mannes. Auch in Sachsen hat sich wieder ein solcher Femizid ereignet, der zwei Kindern die Mutter nahm. Die Behörden informierten zwar kurz über den Tod der Leipzigerin, halten die Hintergründe jedoch unter der Decke.

Am 21. Mai geschah dann das Unfassbare: Zunächst soll Markus K. den gemeinsamen Sohn (4) und Jessicas Tochter (10) aus einer Vorbeziehung zu seiner eigenen Mutter gebracht haben. Anschließend ging er in die Vier-Raum-Wohnung zurück und tötete seine einstige Liebe.

Auf dem Spendenportal "gofundme.com" sammelt die Familie Geld für ein würdiges Begräbnis und für juristischen Beistand. © Repro: Alexander Bischoff

Nach dem Mord vertraute sich Marcus K. offenbar seiner Mutter Gabriele (60) an. Sie war es auch, die die Leiche in der Wohnung fand und die Polizei alarmierte. "Das tut mir so leid, könnte ich doch nur alles rückgängig machen ...", sagte Gabriele K. am Telefon. Zu ihrem Sohn und dessen Beziehung zu Jessica wollte sie sich nicht äußern.

Die Polizei hat Markus K. nach dem Leichenfund festgenommen, er sitzt in U-Haft.

Merkwürdig: Obwohl Eifersucht ein Mordmerkmal (niedriger Beweggrund) ist und die Begehungsweise für ein heimtückisches Vorgehen (zweites Mordmerkmal) spricht, wird gegen den Spross der bekannten Unternehmerfamilie nicht wegen Mordes, sondern nur wegen Totschlags ermittelt. Eine Anfrage von TAG24 hierzu an die Staatsanwaltschaft blieb bis Sonntag unbeantwortet.

Was die Familie des Opfers besonders schmerzt: Die Behörden haben verfügt, dass Jessicas Kinder bei der Familie des mutmaßlichen Mörders bleiben müssen. Sorge- und Aufenthaltsbestimmungsrecht übt aktuell Gabriele K. aus.

Um dagegen juristisch ankämpfen und Jessica ein würdiges Begräbnis finanzieren zu können, hat die Familie auf dem Portal gofundme.com eine Spendenaktion gestartet. Bis Sonntag waren dort bereits 2870 Euro zusammengekommen.