Kinder nahe Leipziger Schulen von Fremden verfolgt: Das rät die Polizei

Leipzig - Die Leipziger Polizei hat in dieser Woche von zwei alarmierenden Vorfällen im Osten der Stadt erfahren: Kinder wurden offenbar von fremden Männern angesprochen und verfolgt.

In Leipzig sind diese Woche mehrere Kinder auf dem Schulweg von fremden Männern verfolgt worden. (Symbolbild) © 123RF/alinalebed

Wie die Behörde am Freitagnachmittag mitteilte, haben sich beide Fälle im Umfeld von zwei Schulen im Stadtteil Engelsdorf ereignet.

"Am Mittwoch soll ein Mann in einem Pkw eine Schülerin verfolgt und sie angesprochen haben", so eine Sprecherin. Zu Fuß sei er ihr auch weiterhin gefolgt, weshalb das Mädchen die Flucht ergriff.

Bereits am Montag haben mehrere Schüler in der Riesaer einen Mann bemerkt, der ihnen auf dem Schulweg gefolgt sei. Angesprochen habe er sie jedoch nicht.

Zwar konnte die Polizei unabhängig davon nicht feststellen, dass sie Vorfälle dieser Art in letzter Zeit gehäuft haben, dennoch nehme man die Hinweise sehr ernst und gehe ihnen "mit größter Sorgfalt" nach.

"Die Bürgerpolizisten sind seit Bekanntwerden der besagten Fälle bei den betreffenden Schulen im Einsatz und als Ansprechpartner vor Ort", erläuterten sie erste Maßnahmen.