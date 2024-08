Kripo in Markranstädt: Mann sticht auf Partnerin ein und verletzt sie schwer

Am Donnerstagabend waren Spurensicherung und Kripo in Markranstädt zu Gange. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Den Angaben der Leipziger Polizeidirektion nach kam es am Donnerstagabend um 22.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 70-jährigen Mann und seiner Partnerin (58) im Markranstädter Ortsteil Räpitz.



"Der 70-Jährige stach mit einem spitzen Gegenstand auf seine Partnerin ein (...). In der Folge wurde die 58-Jährige schwer verletzt und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden", so Polizeisprecherin Susanne Lübcke.

Der Angreifer wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Leipzig vorläufig festgenommen.