Polizistin warnt: Beim Public-Viewing sollte man immer wachsam bleiben!

Leipzig - Angesichts der Fußball-EM sowie der beginnenden Urlaubszeit findet man in ganz Deutschland vermehrt große Menschenmassen vor. Ein perfektes Habitat für Taschendiebe.

Momentan müssen die deutschen Polizeibeamten besonders wachsam sein. © Patrick Pleul/dpa

Die Leipziger Bundespolizei-Sprecherin und Hauptkommissarin Yvonne Manger war am Sonntagabend bei der Sendung "Kripo live" zu Gast, um die Zuschauer zu sensibilisieren.

Auch für die deutschen Beamten - die während der EM quasi im Dauereinsatz sind - sei diese Zeit etwas "ganz Besonderes", wie sie verriet.

Denn um angesichts der riesigen Menschenansammlungen in den Stadien oder beim Public-Viewing nicht zu verzweifeln, wurden Polizisten zur Unterstützung aus allen EU-Mitgliedsstaaten in die Bundesrepublik geholt.

Das habe unter anderem den Vorteil, dass diese mit ausländischen Fans in deren Muttersprache kommunizieren können - Sprachbarriere adé. "Das ist natürlich eine ganz andere Vertrauensbasis", erklärte Manger. Dank der helfenden Hände habe sie bisher einen "sehr schönen, friedlichen Einsatz" erleben dürfen.

Erst am vergangenen Dienstag habe man durch die internationale Zusammenarbeit einen Ermittlungserfolg am Leipziger Hauptbahnhof verbuchen können: Dort hatte ein portugiesischer Beamte einen in verschiedenen europäischen Ländern agierenden Taschendieb erkannt und dingfest machen können.