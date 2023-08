12.08.2023 15:40 918 Lebensbedrohliche Verletzungen! Streit am Lindenauer Markt eskaliert

Eine Auseinandersetzung am Lindenauer Markt in Leipzig endete am Samstagmorgen mit zwei Schwerverletzten.

Von Annika Rank

Leipzig - Eine Auseinandersetzung am Lindenauer Markt in Leipzig endete am Samstagmorgen mit zwei Schwerverletzten. Auch am Samstagnachmittag war die Polizei vor Ort noch mit Spurensicherung beschäftigt. © Silvio Bürger Nach Angaben von Polizeisprecher Olaf Hoppe soll ein 34-jähriger Libyer einen 32-jährigen Algerier gegen 9.30 Uhr bei einem Diebstahl beobachtet und daraufhin eingegriffen haben. Der daraus resultierende Streit eskalierte so sehr, dass beide Männer schwere Verletzungen davontrugen. Der 32-Jährige wurde dabei von seinem Gegenüber mit einem von der Polizei nicht definierten Gegenstand so massiv verletzt, dass er daraufhin in Lebensgefahr schwebte. Die beiden Beteiligten wurden notärztlich versorgt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Zum genauen Tatverlauf ermittelt jetzt die Polizei, weshalb der Tatort zur Spurensicherung abgesperrt werden musste. Die Kripo ermittelt auf Hochtouren. © Silvio Bürger Der Bereich rund um den Tatort wurde großräumig abgesperrt. © Silvio Bürger Aus ermittlungstaktischen Gründen könne die Polizei derzeit keine weiteren Informationen veröffentlichen, so Hoppe.

Titelfoto: Silvio Bürger