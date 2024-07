10.07.2024 11:50 Dieb klaut Handy und Fahrrad: Tags darauf sitzt er hinter Gittern

Am Samstag stahl der Unbekannte einem Passanten am Leipziger Hauptbahnhof das Fahrrad und sein Handy. Am Sonntag wurde er von der Polizei gestellt.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Am Samstag stahl ein Unbekannter einem Passanten am Leipziger Hauptbahnhof das Fahrrad und sein Handy. Schon am Sonntagabend wurde er von der Ermittlungsgruppe Bahnhof-Zentrum gestellt. Am Leipziger Hauptbahnhof attackierte ein Mann einen Radfahrer und klaute sein Bike. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa Indem er sich ihm einfach in den Weg stellte, brachte der Dieb am Samstag gegen 17 Uhr einen 42-jährigen Fahrradfahrer im Leipziger Hauptbahnhof zu Fall. Wie die Polizei mitteilte, forderte der Unbekannte den Radler daraufhin dazu auf, ihm sein Fahrrad zu geben. "Als er dies verneinte, schlug der Tatverdächtige dem Geschädigten ins Gesicht, woraufhin dieser die Flucht ergriff und anschließend die Polizei über den Vorfall informierte", sagte Polizeisprecherin Melanie Roeber. Leipzig Crime Zeuge bemerkt Trio mit Statue und alarmiert Polizei: Grab auf Leipziger Friedhof beschädigt! Der Dieb nahm ihm sowohl das Fahrrad samt Schloss als auch sein Handy, das der Radfahrer beim Sturz verloren hatte, ab und radelte davon. Schon am nächsten Abend gelang es der Einsatzgruppe Bahnhof-Zentrum jedoch, den 46-jährigen Deutschen ausfindig zu machen. "Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Leipzig wurde durch einen Ermittlungsrichter ein Haftbefehl wegen Raubes gegen den Beschuldigten erlassen und der Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet", so Roeber. Der Mann sei anschließend in ein Gefängnis gebracht worden.

