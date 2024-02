Dreiste Diebe steigen bei Freiwilliger Feuerwehr ein

Die Freiwilligen der Feuerwehr Holzhausen wurden Opfer eines Einbruchs. © Anke Brod

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, geschah die Tat bei der Freiwilligen Feuerwehr in Leipzig-Holzhausen bereits zwischen Montagabend, 17.30 Uhr, und Dienstagnachmittag, 14.25 Uhr.

In diesem Zeitraum seien Unbekannte in die Räumlichkeiten der Freiwilligen Helfer am Zuckelhausener Ring eingedrungen, nachdem sie eine Scheibe des Rolltors mutmaßlich mithilfe eines Gullydeckels eingeschlagen hatten.

"In der weiteren Folge entwendeten sie mehrere Funkgeräte, zwei Taschenlampen und ein iPad", so eine Polizeisprecherin.

Es entstand ein Stehlschaden im mittleren vierstelligen Bereich, darüber hinaus Sachschaden von rund 300 Euro.