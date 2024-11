25.11.2024 18:31 Frau greift im Hauptbahnhof Polizisten mit Tasche an: Was sich darin befindet, ist gefährlich

Eine Frau, die in Leipzig am Wochenende mehrfach Bundespolizisten und Bahnmitarbeiter angegriffen hat, findet sich nun in U-Haft wieder.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Für sie hatte das Wochenende unangenehme Folgen: Eine Frau, die in Leipzig mehrfach Bundespolizisten und Bahnmitarbeiter angegriffen hat, findet sich nun in U-Haft wieder. Die Polizei kam am Wochenende mehrfach wegen einer 49-Jährigen zum Einsatz, die sich nicht im Griff hatte. (Archivbild) © EHL Media Der entsprechende Haftbefehl gegen die 49 Jahre alte Deutsche wurde am Montag erlassen, teilte Bundespolizeisprecher Jens Damrau am späten Nachmittag mit. Demnach sei die Frau das erste Mal am Samstagnachmittag unangenehm aufgefallen, als sie im Hauptbahnhof mit ihrer Tasche auf einen Mitarbeiter der Bahn eingeschlagen habe. Zwar konnten Streifenpolizisten dazwischengehen, doch gegen ihre Festnahme habe sich die polizeibekannte 49-Jährige gewehrt und mit ihrer Tasche auch die Beamten attackiert. Leipzig Crime Einbrecher stürzt bei Tat und verletzt sich schwer: Polizei ruft für ihn den Krankenwagen Gefährlich, denn: "Bei der Durchsuchung der Tasche fanden die Beamten eine zerbrochene Glasflasche", so Damrau. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Polizeibekannte Frau wurde bereits gesucht Am Sonntag sorgte die Frau schließlich für den nächsten Polizeieinsatz. Sicherheitsmitarbeiter eines Geschäftes im Hauptbahnhof erwischten sie offenbar mit nicht bezahlten Waren, wollten ihr diese abnehmen. Sie habe nach den Angestellten geschlagen und getreten, griff auch die erneut alarmierten Bundespolizisten an. Das hatte Folgen. Es wird nicht nur wegen mehrerer Vergehen gegen die Angreiferin ermittelt, schon zuvor sei sie von der Staatsanwaltschaft mehrfach gesucht worden. Die Straftaten am Wochenende brachten das Fass zum Überlaufen, die 49-Jährige wurde in die JVA Leipzig gebracht.

Titelfoto: EHL Media